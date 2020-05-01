Стабилизация и путь к победе. О коронавирусной ситуации в Дании

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1 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

9311 заражённых в Дании. Но при этом выздоровевших в этой стране уже 6729. Количество исцелённых стремительно приближается к 7000-м. Умерло 460 человек, и в основном это пожилые люди, инвалиды или те, у кого слабый иммунитет. По сравнению со Швецией, Дания явно выигрывает.

Выздоровевших уже очень много, и их число продолжает увеличиваться с каждым днём. 61 человек всё ещё находится в критическом состоянии. Эти люди подключены к аппаратуре ИВЛ. Но и это не означает серьёзную опасность. Многие выживали и при более худших ситуациях.

Уровень здравоохранения в Дании всегда стоял на высшем уровне. Да и сами жители отличались просто «божественным» здоровьем. Нордическая закалка, бодрость и позитивное настроение – вот главные признаки истинного датчанина. По словам датских учёных и медиков, «нет никаких признаков об ускорении эпидемии». Напротив, ситуация начинает стабилизироваться. Путь к победе уже виден. Карантин в Дании тоже ослабляется. С 15 апреля открылись школы и детские сады, а с 20-го уже стали работать парикмахерские, косметические салоны и даже школы вождения. Многие датчане утверждают, что коронавирус вскоре остановится и начнёт угасать по всей планете. Никто не верит в продолжение пандемии и уж тем более во вторую фазу распространения.