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Крупная озоновая дыра закрылась над Арктикой

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Крупная озоновая дыра закрылась над Арктикой
Арктика, pixabay.com
Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис в пятницу, 1 мая, заявила, что над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра, но это не связано с пандемией COVID-19.
 
Нуллис подчеркнула, что речь идет об очень редком явлении, которое в последний раз было зафиксировано в 2011 году. На сей раз закрытие озоновой дыры над Арктикой связано с сильными ветрами, которые препятствовали проходу воздуха, богатого озоном. Также в стратосфере длительное время держались низкие температуры, которые приводили к формированию хлорина, разрушающего озоновый слой.
 
По словам Клэр Нуллис, закрытие озоновой дыры не имеет связи с сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ЕТ
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