В ООН заявили, что не знают о состоянии Ким Чен Ына

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30 апреля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ким Чен Ын. Фото: globallookpress.com/ Photographer © White House

В ООН заявили, что у организации нет информации о том, как себя чувствует глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«У нас нет никакой информации по поводу ситуации с председателем КНДР Ким Чен Ыном», - сказал он.

Ранее в мировом сообществе выразили беспокойство из-за того, что Ким Чен Ын с 12 апреля не появлялся на публике. В СМИ тут же появились предположения, что у северокорейского лидера возникли серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые источники даже поговаривают о якобы смерти главы КНДР.