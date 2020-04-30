Теперь и в Таджикистане. О том, как Covid-19 распространяется по Средней Азии

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30 апреля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирус шагает уже по всем областям планеты. Почти не остаётся стран, где бы эта зараза ни появилась. Пожалуй, государств с отсутствием заболевших уже можно пересчитать по пальцам.

Сегодня сообщили о появлении заболевших на территории Таджикистана. Эта страна не отличается высоким уровнем жизни, да и здравоохранение там давно хромает. На данный момент там зафиксировано 15 заражённых. По официальным данным, ни у кого нет тяжёлой формы болезни. Но не следует забывать, что всё может измениться в любой момент. Власти уже ввели на территориях страны масочный режим. К тому же, для многих студентов летние каникулы начнутся уже в мае месяце.

Для Таджикистана коронавирусная инфекция может стать настоящим бедствием. Ведь в стране и без вирусов хватает проблем. Здесь проживает огромное количество бедных, вынужденных бороться за своё существование почти ежедневно. Многие местные жители находятся в поисках работы и имеют скудные финансовые средства. Экономический уровень давно пребывает на крайне низких ступенях. Жители этой страны сильно опасаются дальнейшего продвижения вируса. В Таджикистане полным-полно деревень, в которых все полагаются лишь только на местных фельдшеров. Распространение вируса может привести к поистине фатальным последствиям.

Но не следует забывать, что Covid-19 смертелен не для всех. Благоприятный исход вполне возможен. Некоторые страны так же пережили коронавирусную эпидемию, и всё закончилось вполне благополучно. Жертвы были незначительными, а вылечились практически все больные. Монголия и вовсе находилась почти вплотную к Поднебесной, где царил настоящий кошмар, но на её территории вирус так и не разросся.