Теперь и в Таджикистане. О том, как Covid-19 распространяется по Средней Азии

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Губернатор Воронежской области во время встречи с Путиным в 10 раз завысил смету на строительство больницы
Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
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30 апреля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]
Губернатор Воронежской области во время встречи с Путиным в 10 раз завысил смету на строительство больницы
Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
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