Улучшение и скорое избавление. Коронавирусная ситуация в Австрии

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30 апреля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

С 14 апреля на территории Австрии начали действовать меры по ослаблению и смягчению карантина.

Люди уже устали сидеть в изоляции и бояться всего, что есть. Меры ослабления вводятся пошагово, и уже в скором времени власти планируют избавиться от самого понятия «запретов и ограничений». Одними из первых открылись маленькие магазины, площадью до 300-400 квадратных метров. Вновь начали работу предприятия садоводства и лавки стройматериалов. В скором времени обещают открыться и другие магазины страны. Очень многие радуются постепенному спаду эпидемии.

Смягчение карантина происходит как раз по причине спада. По данным от многих медиков, пик заболеваний в стране уже пройден. Худшее позади. На данный момент количество заражённых в Австрии - 15 452 человек. Умерло 584, а число выздоровевших уже заходит за 12 900. Большинство людей переносит заболевания в лёгкой форме. Но есть и те, кто до сих пор нуждается в поддержке аппаратуры ИВЛ. Пациентов в критическом состоянии там больше сотни человек. Но всё же ситуация улучшается. По словам самих жителей Австрии, положение в стране начинает потихоньку выправляться, и уже скоро ожидается полное избавление от угрозы коронавируса. Ведь вирус смертелен в основном для пожилых людей, инвалидов, а также для тех, у кого слабый иммунитет.

Covid-19 никак нельзя назвать похожим на легендарную «испанку». Об этом уже не раз высказывались мировые аналитики. Ведь от испанского гриппа в далёком 1918-м умирали все подряд, а общее количество жертв зашкаливало за 50 миллионов.