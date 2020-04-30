Улучшение и скорое избавление. Коронавирусная ситуация в Австрии

С 14 апреля на территории Австрии начали действовать меры по ослаблению и смягчению карантина.
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Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
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30 апреля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]
С 14 апреля на территории Австрии начали действовать меры по ослаблению и смягчению карантина.
Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Олег Фочкин
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