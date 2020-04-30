Европейский кризис: Польша в ЕС не верит

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30 апреля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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В канун 16-й годовщины присоединения Польши к Евросоюзу государство проявляет все больший скептицизм в отношении возможного конструктивного содействия Брюсселя в решении актуальных для страны вопросов. Лидер партии «Согласие» Ярослав Говин представил обширный «План нового открытия», нацеленный на выход из вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Суть этого проекта – опора на собственные силы.

Дональд Туск, в бытность премьер-министром страны, заявлял, что Польша стремится завоевать репутацию «нового двигателя Европейского союза». Он имел в виду приоритеты в энергетической политике, инициативу «Восточного партнерства» и подписание во время ее председательства соглашения об ассоциации с Украиной. Достигнуть желаемого фактически не удалось. Польша постепенно становилась раздражителем для ЕС, игнорируя миграционные проблемы и демонстрируя самостоятельный взгляд на судебные реформы. Сейчас уже в Польше ЕС все чаще становится объектом критики.

«Европейский союз требует очень серьезных реформ и перемен. Я убежден, что продолжающийся кризис, связанный с эпидемией, продемонстрировал очень многим слабость ЕС и ключевое значение национальных государств», - заявил председатель правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska.

В «Плане нового открытия», представленном лидером партии «Согласие», подробно расписаны даты и стратегические перспективы, но европейские институты упоминаются лишь вскользь. Выражена надежда, что Еврокомиссия оценит усилия правительства страны по противодействию поглощению польских компаний китайским капиталом, что, кстати, стало общеевропейской проблемой. Предрешенной кажется тенденция к переносу производства внутрь Европейского союза. А это создает шанс для представителей польского бизнеса, которые смогут войти в цепочку поставок вместо выпавших компаний из стран Азии и юга Европы.