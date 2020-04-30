«Молиться и верить в Свет». Коронавирусная ситуация в Малайзии

В основном болезнь у малазийцев проходит в лёгкой форме. Однако имеются и люди с осложнениями, которых подключили к ИВЛ. На сегодняшний час в критическом состоянии находится до 40 человек. Сами малазийские власти были готовы к пандемии ещё в январе. По некоторым данным, подготовка больниц к приёму инфицированных началась ещё во время расцвета эпидемии в Ухани. Администрация султана Малайзии уже тогда предполагала, что вирус вырвется из-под контроля и начнёт распространение по миру. На территории этой страны уже давно действуют карантинные правила. Полностью закрыт въезд в Малайзию из других государств. Самим гражданам тоже запрещено покидать родину. Не разрешается малазийцам и выезжать в другие города. Закрыты кафе, торговые центры и прочие учреждения.
Священники советуют жителям молиться о скорейшем прекращении пандемии «дьявольского» коронавируса, молить и верить. Многие духовники считают, что всё происходящее в мире – это тяжёлое испытание для человечества, которое могут выдержать лишь те, кто верит в Бога всем сердцем и совершают добрые дела.