«Молиться и верить в Свет». Коронавирусная ситуация в Малайзии

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30 апреля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию с коронавирусом со своим коллегой из Малайзии, господин Хуссейном. Разговор был посвящён дальнейшей борьбе с пандемией.

Были обговорены новые методы по борьбе с опасной инфекцией. Коронавирус не собирается отступать, а продолжает собирать свою страшную жатву. Умирают старики, инвалиды, люди с патологиями и слабым иммунитетом. Погибших уже больше 200 000 по всему миру. К счастью, растёт число и выздоровевших. В той же Малайзии, например, не всё так плохо. На данный момент количество заражённых в этой стране достигает 6000 человек. Вылечившихся от опасной болезни уже больше 4100. Погибших пока только 100, и будем надеяться, что эта цифра не вырастет в будущем.



В основном болезнь у малазийцев проходит в лёгкой форме. Однако имеются и люди с осложнениями, которых подключили к ИВЛ. На сегодняшний час в критическом состоянии находится до 40 человек. Сами малазийские власти были готовы к пандемии ещё в январе. По некоторым данным, подготовка больниц к приёму инфицированных началась ещё во время расцвета эпидемии в Ухани. Администрация султана Малайзии уже тогда предполагала, что вирус вырвется из-под контроля и начнёт распространение по миру. На территории этой страны уже давно действуют карантинные правила. Полностью закрыт въезд в Малайзию из других государств. Самим гражданам тоже запрещено покидать родину. Не разрешается малазийцам и выезжать в другие города. Закрыты кафе, торговые центры и прочие учреждения.



Священники советуют жителям молиться о скорейшем прекращении пандемии «дьявольского» коронавируса, молить и верить. Многие духовники считают, что всё происходящее в мире – это тяжёлое испытание для человечества, которое могут выдержать лишь те, кто верит в Бога всем сердцем и совершают добрые дела.