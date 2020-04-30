России надо было не хлопать дверью в ОПЕК, а покупать дешевую саудовскую нефть, и вот что тогда было бы

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30 апреля 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне мирового падения спроса на нефть российское нефтяное лобби совершило грубейшую ошибку, которая по разным подсчётам привела к потере 100 млрд долларов. Эта ошибка теперь списывается на других, а виновники потери половины бюджета страны уходят от ответственности.



По мнению статистика, доктора экономических наук, профессора Василия Симчеры, России нужно было не хлопать дверью в ОПЕК, а использовать феноменальную ситуация в своих интересах. "Нам бы надо не добывать нефть даже в меньших размерах, а покупать дешевую нефть, потому что наша нефть объективно много дороже, в разы дороже, чем нефть Саудовской Аравии и, даже, американской. По нынешним временам мы могли бы закупить и на протяжении практически целого года иметь дешевую нефть, а, следовательно, дешевый бензин 95-й по 17-18 рублей за литр. Ясно, что это дикий диссонанс", - говорит Симчера. Но государству нужны налоги, которые составляют 80% в продаваемой нефти и бензине, а не дешевый бензин для граждан и предприятий.



Если технологически возможно временно запечатать скважины и остановить прокачку, то Россия могла бы показать миру такой красивый фортель, что на Западе и Востоке до сих пор кусали бы себе локти.



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