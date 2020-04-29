Символ уязвимости: врачи разделись догола в знак протеста против нехватки масок

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29 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: www.blankebedenken.org

В Германии медики устроили голый протест. Так они хотят привлечь внимание к важным проблемам, главная из которых – отсутствие масок и других средств защиты.

В обнаженном виде для соцсетей сфотографировались как мужчины, так и женщины. Интимные места врачи прикрывают папками, туалетной бумагой или медицинским оборудованием. В основном участники акции, которую назвали «Голые сомнения», позируют в своих кабинетах.

«Я и моя команда в больнице не имеем достаточного оснащения, чтобы справиться с вирусом. Мы перед ним — голые. Нагота на наших снимках — символ того, насколько мы уязвимы без защиты», — говорит инициатор необычной фотосессии Рубен Бернау, врач-терапевт. Медики не раз просили снабдить их необходимым – фильтрующими масками, перчатками, защитными очками, но их никто так и не услышал. Всего этого пока нет в достаточном количестве. Например, не хватает более 100 млн обычных одноразовых масок.

Во Франции аналогичную акцию организовали стоматологи, которые жалуются на необходимость продолжать работать во время пандемии. Хотя, как они утверждают, у зубных врачей очень высокий риск заражения.