От импичмента президента Бразилии может спасти COVID-19

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29 апреля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Президента Бразилии Жаира Болсонару подозревают во вмешательстве в дела полиции и в фальсификации документов. Обвинения выдвинуты бывшим министром юстиции Сержиу Моро.

На днях президент страны уволил министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту за то, что он во время пандемии COVID-19 поддерживал карантин и призывал людей сидеть дома. В конце прошлой недели свой пост министра юстиции был вынужден покинуть Сержиу Моро, ушедший в знак протеста против увольнения главы полиции Маурисиу Валейшу. Моро в Бразилии известен как непримиримый борец с коррупцией.

«Президент неоднократно недвусмысленно давал мне понять, что ему нужен кто-то, с кем он имел бы личный доверительный контакт, кому он мог бы позвонить, от кого он мог бы получить информацию, этакие донесения разведки. Однако предоставлять подобную информацию не входит в обязанности федеральной полиции», – сказал бывший министр юстиции, добавив, что именно по этим причинам Болсонару уже более полугода готовил почву для отставки главы полиции Маурисиу Валейшу.

По сообщениям бразильских СМИ, президент может посадить на место Моро своего секретаря Жоржа Оливейру, входящего в окружение главы государства.

По мнению бывшего судьи, президент хотел вмешаться в расследование против своих сыновей. Кроме того, Моро обвинил нынешнего лидера в фальсификации документов: в указе об увольнении Валейшу стоит его подпись, а бывший министр юстиции уверяет, что не ставил ее.

Reuters отмечает, что в случае подтверждения обвинений импичмент должен будет одобрить парламент страны, а его нижняя палата имеет численный перевес сторонников президента. И даже председатель Палаты депутатов оппозиционер Родригу Майя с резкими заявлениями не торопится, ссылаясь на то, что обострять политический кризис в момент борьбы с COVID-19 было бы несвоевременным. Согласно опросу социологической службы Datafolha, в этой истории с обвинениями на стороне президента страны Жаира Болсонару лишь 20% бразильцев.