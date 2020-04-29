Цейлонский синдром. Коронавирусная ситуация на Шри-Ланке

Аргументы Недели → В мире 13+

29 апреля 2020, 06:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Заражено 611 человек, вылечилось 134, а 7 – уже умерло. Вот как гласит официальная статистика коронавирусной ситуации на Цейлоне. Умершие в основном пожилые люди и те, у кого есть всевозможные патологии.

Вылечилось тоже немало людей. Правда, власти всё равно беспокоятся за свой народ. Ведь в соседней материковой Индии уже почти 30000 инфицированных, да ещё и уровень жизни там хромает. Многие цейлонцы считают, что индийцам крупно повезло, потому что с их условиями проживания, вирус мог бы достичь куда больших «высот».

На Шри-Ланке как и во многих странах мира введён комендантский час. За безопасностью на улицах следят полицейские и военные. Комендантский час подразумевает собой строгие ограничения перемещения по острову, как правило, с 8 часов вечера до 5 утра. Карантинные правила весьма строгие. Власти рекомендуют выходить на улицу только при крайней необходимости. Однако есть возможность добраться до аэропорта Коломбо для вылета из страны. Пока что никто из правительства не думает о снятии ограничений. Ведь коронавирусная ситуация ещё окончательно не разрешилась. Рост заболевших продолжается по всему миру, а вместе с ним растёт и смертность.