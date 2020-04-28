Зеленский подписал закон о рынке сельскохозяйственых земель

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28 апреля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Украинский президент назвал подписание этого закона историческим моментом для всех украинцев и лично для него.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения" позволит обеспечить "реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", - сообщили в офисе Зеленского.

Согласно закону о рынке земли, с 1 июля 2021 года участки сельскохозяйственных земель площадью до 100 гектаров смогут приобретать только граждане Украины. С 1 января 2024 года эту возможность получат компании, владельцами которых являются украинцы. До 10 тысяч га увеличится и максимально допустимая площадь приобретаемых земель.

Законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно документу, вопрос о предоставлении иностранным гражданам права покупать землю будет решаться на референдуме.