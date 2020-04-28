Могло быть куда страшнее. О коронавирусной ситуации в Индии

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28 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Индия могла бы потерять миллионы жителей, если бы не крайние меры властей и не строгие карантинные правила. На данный момент там зафиксировано 29 450 инфицированных коронавирусом. 939 человек уже умерли, но при этом число выздоровевших скоро достигнет 7200.

На удивление многих аналитиков и экспертов Индию COVID-19 серьёзно не затронул. Если учесть предыдущие пандемии и эпидемии в этих регионах, то индийцам просто крупно повезло. Ведь уровень жизни здесь оставляет желать лучшего. Индия по праву считается одной из беднейших стран мира с худшим здравоохранением. Но при этом вирусу здесь не удалось развернуться. На северо-востоке страны и вовсе нет никаких заболевших. Совсем недавно государственные деятели проводили видеоконференцию, на которой обсуждали карантин и ситуацию с коронавирусом. Одна группа министров выступила за отмену строгих правил, другая же – за их расширение.

Сами жители Индии выступают за прекращение карантина. Им слишком не понравились агрессивные действия полицейских, которые палками загоняли людей в дома. В Мумбаи недавно даже вспыхнул маленький бунт, в результате которого стражи порядка были побиты камнями. Дебоширов конечно же задержали и привлекли к ответственности, но при этом их поддержали в соцсетях многие люди. Если в северных землях Индии всё ещё благоприятно, то на юге свирепствует болезнь, и число заражённых потихоньку растёт. Стоит упомянуть, что индийцы одними из первых забили тревогу по поводу COVID-19, а некоторые учёные из этой страны даже почти доказали искусственное происхождение вируса. В целом, на территории страны немало людей, считающих, что «Ковид» - рукотворная форма, рассчитанная на уничтожение половины землян.