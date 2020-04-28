Польше нужно объявить стихийное бедствие, чтобы перенести президентские выборы

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28 апреля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

На 10 мая в Польше назначены президентские выборы. Разгар пандемии вынуждает правительство перенести голосование на более поздний срок. Президент Анджей Дуда предложил парламенту внести изменения в Конституцию, которые позволили бы действующему главе государства остаться у власти ещё на определённое время.



Если выборы не будут проведены вовремя, то для государственного строя будут созданы определённые угрозы и нарушится конституционный порядок. Кандидаты в президенты понимают сложность ситуации и выступают за перенос даты голосования, однако для этого требуется ввести режим чрезвычайного положения.



Депутаты правых сил считают, что одним из вариантов голосования может стать почтовый вариант. Другие возразили, что члены избирательных комиссий подвергнутся заражению коронавирусом через письма.



Вирусологи предупредили руководство страны, что ожидается новая волна заражений. На 27 апреля в стране было зарегистрировано почти 12 тысяч инфицированных.



Европейский парламент не сможет признать выборы 10 мая демократическими, а мандат избранного главы польского государства не будет иметь политического веса. Представители Европарламента предложили объявить в стране состояние стихийного бедствия. Это позволит законно перенести президентские выборы.



