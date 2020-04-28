Не плохо, но и не хорошо. Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

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28 апреля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

COVID-19 не желает останавливаться и добрался уже до Средней Азии. На данный момент число заражённых в Узбекистане почти 2000 человек, точная цифра – 1939. Умерло пока только 8 человек, и в основном это пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Но при этом растёт и число выздоровевших.

Исцелились уже 958 человек, и с каждым разом их число увеличивается. На территорий этой страны пока немного тех, кто подключён к ИВЛ. У основного количества заболевших болезнь проходит в лёгкой или средней форме. Есть случаи и бессимптомного проявления.

Всего на карантине в Узбекистане находится почти 85 000 человек. Из них почти 63 000 пребывают в стационарах, другие же находятся дома. Болезнь попала в эту страну путём привоза из-за границы. Нулевым заболевшим была женщина, приехавшая из Франции в середине марта. Самоизоляция в Узбекистане очень похожа на российскую. Пожилые старше 65 сидят дома и не выходят совсем, другие же люди могут покидать своё жилище только в случае крайней необходимости. По словам многих местных, ситуация далеко не лучшая, но и не плохая. Некоторые надеяться на скорейшее прекращение коронавирусного распространения уже в мае месяце.