Белорусских школьников возвращают за парты

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28 апреля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Родители школьников в Белоруссии находятся в недоумении. Детей обязали вернуться в школы. Удалённых занятий больше проводиться не будет. Власти страны посчитали, что карантин затянулся и пора возвращаться за парты.



Сейчас школы посещает примерно 40% учащихся. Учителя в этих условиях оказывают давление на родителей, не принимают домашние задания через интернет. В ряде школ родителям пригрозили оставить их детей на второй год. Родители старшеклассников бьют тревогу, так как школьникам нужно аттестоваться и сдавать экзамены.



В некоторых школах Белоруссии полный бардак. В классе могут заниматься лишь несколько человек. Несмотря на запреты, они компаниями ходят в столовую, – рассказывает жительница Гродно. Чёткой позиции по организации образовательного процесса в стране нет. Министр образования Игорь Карпенко призывает школьников возвращаться в классы. Переноса и сокращения учебного года не планируется. Лукашенко не отменил и проведение парада Победы на 9 мая.



Количество инфицированных людей в республике увеличивается. Путаницу со статистикой заболевших создают сами власти. Заявления Лукашенко о коронавирусе вообще ничего не проясняют. По мнению Александра Григорьевича, люди умирают не от вируса, а от неправильного питания и пренебрежения занятиями спортом.



