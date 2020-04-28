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Суданская модель вошла в книгу рекордов Гиннеса за самый темный оттенок кожи на Земле

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Суданская модель вошла в книгу рекордов Гиннеса за самый темный оттенок кожи на Земле
фото: соцсети

24-летняя  модель из Судана Nyakim Gatwech, живущая в Америке, стала знаменитой и попала в книгу рекордов Гиннеса за уникальный цвет кожи – у девушке он самый темный  из всех людей на Земле.

Она настолько тёмная, что некоторым пользователям даже приходится увеличивать яркость экрана компьютера, чтобы разглядеть черты её лица. У её Instagram с профессиональными снимками 800 тысяч подписчиков.

 «Чёрный — это цвет силы и гордости. Посмотрите на меня, я ни на кого другого не похожа. И это не иллюзия. Это дар от Бога. Это цвет славы и зависти. Если бы я не была чёрной, я бы не была  собой», - пишет модель в своем микроблоге.      

БИ
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