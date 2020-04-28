Билл Гейтс рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

Основатель корпорации Microsoft, американский предприниматель Билл Гейтс на фоне пандемии коронавируса нового типа во многих уголках планеты рассказал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни.

Гейтс полагает, что люди не вернутся к нормальной жизни в течение одного-двух лет. Предприниматель считает, что из "первого этапа" удастся выйти при помощи разработки системы, которая будет функционировать без риска возврата к начальной фазе прогрессирования пандемии COVID-19.

Билл Гейтс считает, что благодаря особым системам тестирования и отслеживания странам удастся максимально быстро выявлять области заражения и брать их под контроль, однако люди еще долго будут бояться коронавируса и резко изменят свой образ жизни.