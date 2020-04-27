На коронавирус можно списать экономический кризис и свои ошибки

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27 апреля 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

После президентских выборов, которые состоятся в Белоруссии летом, Александр Лукашенко намерен изменить Конституцию. Судя по тому, что Лукашенко не сомневается, что быть ему президентом, то и Конституцию придётся менять тоже ему.



С учётом экономического кризиса и эпидемии коронавируса, народ стал злее, и найдись в Белоруссии оппозиционный кандидат, проголосовали бы за него, а за несменяемого президента. Понимая это, власти Белоруссии ни в коем случае не хотят переносить выборы. Ведь на коронавирус можно свалить все экономические и прочие проблемы.



До сих пор Лукашенко удавалось обыгрывать коронавирус, Белоруссия пока избежала больших жертв и пика пандемии. Но если это всё-таки случится, да как раз в разгар выборов, то шансы президента резко упадут, либо выборы придётся переносить.



Что касается конституции, то по аналогии со странами-соседями, Лукашенко наверняка позаботится о своём пожизненном правлении.



