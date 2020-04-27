Число больных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило три миллиона, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других источников.

Почти миллион из них приходится на США. Число летальных исходов на Земле выросло до 208 131.

В России зафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в столице), из них 794 умерли, свыше семи тысяч пациентов вылечились. РФ занимает в списке университета Джонса Хопкинса девятое место.

Коронавирус выявлен в 185 странах.