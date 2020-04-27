Израиль возмутил египетский сериал о крахе Израиля

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27 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Израильские власти выступили с осуждением в адрес Каира. Поводом для этого стал египетский сериал. В нем рассказывается о провале Израиля в 2120 году.

Возмутителем относительного спокойствия (конечно, если такое слово можно употребить в отношении Ближнего Востока) стал сериал «Конец». В первой серии события происходят в 2120 году. Учитель рассказывает о некой войне, в которой победят арабы.

«Война вскоре закончилась, и сионистское государство распалось через 100 лет после своего создания», — рассказывает этот самый учитель: «Большинство евреев в Израиле бежали и вернулись на родину в Европу».

Министерство иностранных дел Израиля выступили с нотой протеста. Они резко осудили скандальную трансляцию. Официальный Каир на этот протест пока не отреагировал.