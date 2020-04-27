Америка и Европа выделяют финансовую помощь бизнесу по 500 млрд в своих валютах

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27 апреля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство США выделило порядка 500 миллиардов долларов для поддержи бизнеса и борьбы с коронавирусом. Более 500 миллиардов евро выделил ЕС для поддержания экономики. Эксперты считают, что и таких мер может не хватить для стабилизации ситуации.



Ранее американский Конгресс уже выделял деньги для бизнеса и на разовые выплаты населению. Европейский парламент прикладывает значительные усилия для сохранения рабочих мест. Государствам ЕС предоставляются кредиты из стабилизационного фонда. Европа пытается создать фонд восстановления экономики, который начнёт работать со следующего года. Средства из данного фонда будут направлены на пострадавшие секторы.



Больше всех в Европе пострадала Италия. Если ситуацию не получится стабилизировать, то государственный долг страны увеличится. Дефицит бюджета составляет более 6%. Европейский центральный банк оказывает финансовую поддержку Италии посредством скупки её гособлигаций другими государствами союза.



Негативный сценарий развития ситуации предсказывает сокращение ВВП европейских государств на 4%. Это означает, что после окончания пандемии странам потребуется ещё более серьёзная финансовая помощь для восстановления экономик.



