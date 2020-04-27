Илон Маск сообщил, когда начнет тестировать свой глобальный интернет Starlink

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Как утверждает Илон Маск, Starlink - это проект системы околоземных спутников, способных создать дешевый и высокопроизводительный интернет-канала связи для приёма и передачи сигнала с земли и орбиты нашей планеты.

Для работы новой глобальной сети понадобится запустить 12 000 спутников в течение следующего десятилетия. Стоит ли говорить, что не только начала работы, но даже тестирования этого прорыва в мире высоких технологий ожидают с нетерпением.

Сейчас на околоземной орбите 422 спутника и сервис технически готов к началу работы в северном полушарии. Илон Маск рассказал в Twitter, что частные бета-тесты в высоких широтах начнутся примерно через три месяца, а публичные - через шесть.

Закрытые испытания почти наверняка будут проходить среди сотрудников SpaceX, Tesla и их семей, точно так же, как обычно Маск проводит все испытания нового программного обеспечения для автомобилей.