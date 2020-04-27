Зеленский не оправдывает надежд украинского народа

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

В мае исполняется год с момента избрания Владимира Зеленского на должность главы Украины. Актёр стал политиком на фоне популистских обещаний, в которые поверил народ.



Формально у Зеленского есть определённые заслуги: обмен пленными, стабилизация определённой части экономики. Однако главные вопросы, которые определяют вектор развития государства, так и остались нерешёнными.

Это относится к Донбассу. Неспособность решить эту проблему Порошенко повлекло к потере значительной части его электората.



Отсутствие опыта в политике сказались на результатах деятельности Зеленского. Команда президента также не видит путей и способов решения проблем. Воля президента ограничена законодательной и исполнительной системами. Зеленский не отказывается от Минских соглашений, но и не спешит их выполнять. Большое давление на президента оказывают радикальные группировки, с мнением которых приходится считаться.



Внешний долг Украины выплачивается посредством займов в зарубежных банках. Чтобы взять новый кредит в МВФ Киеву поставили ряд условий, которые сделают Украину ещё более зависимой от западных государств. Крайне негативное влияние на авторитет Зеленского оказывает пандемия коронавируса. Как следствие у Зеленского появляются предпосылки для нового этапа борьбы за власть.



