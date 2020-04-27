Китай выступает в качестве спасителя мира от эпидемии

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус стал инструментом борьбы между Пекином и Вашингтоном за роль спасителя мира. Китай гордится слаженной государственной политикой, позволившей избежать больших жертв эпидемии. Однако Вашингтон от обвинений в адрес Китая не отказывается и делает тему коронавируса одним из пунктов в предвыборной гонке кандидатов на должность президента.



Руководство КНР заявило о готовности отправлять медиков и специалистов в любые государства, где требуется помощь. Такие группы уже совершали зарубежные командировки. Китайцы отправляли также во многие страны тестовые системы, защитные костюмы, медикаменты и оборудование. В ВОЗ КНР перевела порядка 50 миллионов долларов. Такими действиями Китай хочет показать своё первенство и претензии на мировое лидерство.



Специалисты считают, что своей помощью Китай защищает себя. Если не бороться с эпидемией, то она снова вернётся в китайские города. К тому же вложение средств в зарубежные страны позволяет КНР сохранять свои позиции и получить лояльность в мире. В целом Китай пытается восстановить в глазах мирового сообщества свою репутацию, ведь именно в Поднебесной появился вирус. Вашингтон делает всё, чтобы Пекин признал вину. В политических кругах США стали говорить о возможном введении санкций против Китая.



