Маразмы недели: как спастись от «агрессии Кремля», гуманитарный груз с разведчиками и возвращение блудного Саакашвили

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27 апреля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», который составлен на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Шёл седьмой год «войны Украины с Россией», и те, кто всё это время грудью прикрывает Европу от «вторжений российской армии», решили поразмышлять вслух на предмет, как спасаться от «агрессии Кремля». Львовский форум по безопасности провёл совместный с «Германским фондом Маршалла» вебинар на тему «Агрессия России против Украины продолжается: Удастся ли удержать санкции?», целью которого, впрочем, являлась одна задача: убедить Европу и весь мир в существовании российско-украинской войны. Примечательно, что столь «титаническое» мероприятие, чем-то напоминающее фестиваль дешёвого арт-хаусного кино, в котором, помимо украинцев, приняли участие представители Евросоюза, США и Канады, состоялось на английском языке. Без перевода. Поэтому у среднестатистического украинского патриота не было возможности вслушаться в философию российской агрессии. Поскольку среднестатистический патриот незалежной с трудом разговаривает на украинском языке, уж не говоря об английском.

Агрессия России глазами украинских патриотов

Нечто подобное обсуждали и на Киевском форум по безопасности, который организационно напомнил беседу друзей вечером по скайпу. Компания собралась «мощная» - шестеро ничего не решающих «эксов»! Экс-министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк, экс-замминистра иностранных дел Даниил Лубкивский, экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер,отставной американский дипломат Джон Хёрбст, экс-послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор.

Киевский форум по безопасности

Разумеется, речь шла об «агрессии России» и о том, как обезопасить незалежную от её посягательств. Параллельно аутсайдеры обсуждали тему возвращения в состав Украины Крыма и Донбасса.

Впрочем, на тему восстановления территориальной целостности страны имеются свои наработки и у президента Зеленского. Который, к слову, не предлагает никаких новшеств по модернизации давно устаревшего велосипеда «Украина», а продолжает делать основной акцент на выводе российских войск из Донбасса. Вторжение которых, напомним, Киев ожидает ежеминутно. Мол, вот выйдет армия Путина из Донецка и Луганска, мы всех победим, и вернём не только донбасский регион, но и Крым.

Владимир Зеленский

«Самое главное: выйдут войска - и мы зайдём! А если мы зайдём, мы сразу же вернём наших людей к жизни. Потом - граница, потом - выборы», - заявил Зеленский, всем своим видом демонстрируя то, что о существовании «минских соглашений» ЗЕ-команда никогда ничего не слышала. Зачем украинский президент озвучивает подобное? Всё просто: Киеву необходимо хотя бы попытаться повлиять на западных партнёров, чтобы никто из них, упаси боже, не решился на снятие с России санкций.

В контексте вышеизложенного премию в сфере маразма вполне заслужила и депутат от партии Порошенко Ирина Фриз, заявившая о том, что под видом гуманитарного конвоя для Киево-Печерской лавры Россия намерена забросить в незалежную свою разведку. Напомним, что по причине заражения монахов монастырь закрыт на карантин. А поскольку это религиозное учреждение относится к УПЦ МП, то помощи от Украины каноническим православным ожидать не приходится. При этом гуманитарную помощи от верующих из России Киев наотрез отказывается принимать.

Ирина Фриз с Петром Порошенко

«Предложение России доставить гуманитарный конвой в Киево-Печерскую лавру является провокацией и спланированной акцией. Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаевской - вспышек заболевания COVID-19. Второй шаг. Сбор гумпомощи и требование России от Украины принять её. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии. Третий шаг. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и другое», - заявила Ирина Фриз.

Как говорится, жги, Господи, устами украинских неадекватов, не жалей! Можно жечь и устами «слуги народа» Николая Тищенко, накануне назвавшего День памяти Чернобыльской трагедии большим и важным праздником.

Николай Тищенко

«Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой и очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа», - озвучил Тищенко в прямом эфире одного из украинских телеканалов, призвав сограждан «поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы».

Ведущие телеканала возразили, что 26 апреля отнюдь не является праздником, впрочем, «слуга народа» остался при своём мнении.

И напоследок. Тот факт, что беглый грузинский экс-президент Михаил Саакашвили претендует на пост вице-премьера ЗЕ-правительства, вызвал множество возмущений у граждан Украины. Не потому, что «сбитый лётчик» имеет отрицательное сальдо на международной арене, и даже не потому, что многие помнят его провальную «карьеру» на должности председателя Одесской областной госадминистрации в годы правления Порошенко. А, скорее, по той причине, что присутствие Саакашвили на украинском политическом поприще, и без того являющемся низкопробным спецотловом, в разы умножает на ноль политический имидж страны.

Тем не менее, «галстукопожиратель» и на сей раз не подкачал, явившись на встречу с депутатами фракции «Слуга народа» с приколотым на лацкан пиджака значком с флагом Украины в перевёрнутом виде.

Михаил Саакашвили

«Я иду в команду. Я буду иметь функции по координации... Советовать я могу по телевизору, другое дело, когда ты сидишь там, где принимаются решения, и ты берёшь за них ответственность... И я хочу сделать это только с вашей помощью. Если вашей помощи не будет - ничего не будет. Или вы инициируете - я вам помогаю, или мы можем сколько угодно обсуждать решения», - заявил Саакашвили.

Стоит отметить, что по этому поводу первая ласточка в Киев уже прилетела: видные представители грузинской общественности, а также политики направили украинскому руководству открытое письмо, в котором высказали своё недовольство новым-старым назначенцем, подчеркнув, что это «неприкрытое оскорбление грузинского народа, грузинской государственности и суверенитета Грузии». А в Тбилиси, как стало известно, рассматривают вопрос отзыва посла с Украины по причине назначения Михаила Саакашвили украинским вице-премьером.