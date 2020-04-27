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Коронавирус спас преступников в Италии

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус спас преступников в Италии

Из-за пандемии нескольких итальянских криминальных авторитетов, находившихся в заключении, отправили под домашний арест. Таким способом руководство страны попыталось обезопасить заключённых от заражения коронавирусом, однако теперь возник риск увеличения преступности.

Всего на домашний арест перевели три человека, но в ближайшее время планируется освободить ещё 20 человек.  Всего в итальянских тюрьмах содержится 74 мафиози. Самым жестоким из них является Бенедетто Сантапаоло. Ему назначено судом несколько пожизненных сроков.

Руководство страны считает, что единственным способом сократить количество заболеваний в тюрьмах – это роспуск заключённых. Италия пострадала от коронавируса больше всех европейских государств. Из-за тяжёлого экономического кризиса правительство приняло решение о возобновлении части производства.

Из-за карантинных мер преступные группировки потеряли большие средства от падения продаж наркотиков. Вышедшие из заключения мафиози вербуют бедные слои населения для совершения грабежей.

Действия правительства о роспуске заключённых не нашло поддержки у населения Италии. Однако после того, как в тюрьмах ограничили свидания заключённых, начались волнения и конфликты.

ПВ

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