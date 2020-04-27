Врач из США: не повторяйте наши ошибки

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27 апреля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В США COVID-пандемию сравнивают с цунами. Жизнь людей, которые прошли испытание и вылечились, уже никогда не будет прежней. Многие американцы остались без работы и планов на будущее.

Ситуация, связанная с пандемией, в США потихоньку начинает стабилизироваться. Даже в Нью-Йорке становится намного легче.

По мнению врача из Пенсильвании Майка Мирера, во время пандемии многие повторяют ошибки американцев, хотя могли бы этого избежать.

«Я разговаривал с подругой, врачом из Москвы, и она сказала, что у них в больнице все имеющиеся койки переоборудуют под COVID. Сто лишних коек под вирус не спасут ситуацию, а попавшего под машину человека — могли бы, если бы вместо инфекции там оставалась травматология. Верно говорят, чужой опыт никого не учит», - рассказывает медик, отмечая, что в США люди с заболеваниями, не касающимися COVID-19, во время пандемии боятся вообще обращаться в больницы.

По словам врача, в настоящее время операционные начинают перестраиваться на работу с плановыми больными.

«Я очень надеюсь, что врачи, биологи и вообще ученые люди смогут проанализировать то, что произошло, и, если не предугадать развитие событий, то, по крайней мере, лучше подготовиться в следующий раз. А он еще точно будет», - заключает Майк Мирер.