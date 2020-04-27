Япония закрыла въезд для граждан из России, Белоруссии и Украины

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27 апреля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что правительственный штаб расширил перечень стран, из которых запрещен въезд в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом стало известно в понедельник, 27 апреля.

«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», - пояснил он.

При этом в список вошли Россия, Украина, Белоруссия, США, Китай, Южная Корея, страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а также 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Отмечается, что людям, которые были в указанных странах проездом в течение 14 дней тоже будет отказано во въезде в Японию.

Напомним, что Россия полностью приостановила международное авиасообщение в начале апреля.