Конфликт интересов в Арктике: зачем США нужна Гренландия

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26 апреля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Правительство США планирует выделить Гренландии более 12 миллионов долларов для перспектив экономического роста острова. Датские власти расценили этот жест как провокационное вмешательство в дела страны.



В Дании заявили, что США «переходят черту» и предложение американцев может привести к разногласиям с союзниками. В Вашингтоне пояснили, что их главная цель - это сдерживание России и Китая.





«Американское правительство подготавливает значительный пакет финансовой помощи, который поможет дать импульс экономическому росту в Гренландии», — сообщила посол США в Дании Карла Сэндс. Дипломат пояснила, что это необходимо из-за «агрессивного поведения России, проводимой ею милитаризации Арктики» и «хищнических экономических интересов» Китая в регионе.



О том, что США хотят купить у Дании Гренландию, Дональд Трамп заявил летом прошлого года. Многие тогда не восприняли эти намерения всерьез и списали слова американского президента на его эпатаж. По информации Wall Street Journal, о покупке Гренландии Трамп раздумывал с середины 2018 года, выслушав от своих советников информацию о геополитическом значении и природных ресурсах крупнейшего в мире острова.

Гренландия имеет для США военно-стратегический приоритет: на севере острова у американцев в долгосрочной аренде авиабаза Туле - ключевой элемент противоракетной обороны Соединенных Штатов, ее системы космического наблюдения и контроля за спутниковой группировкой.





В арктический регион включены восемь стран: Канада, США, Россия, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция.



«Американцы никогда серьезно не интересовались Арктикой, она не была для них большим приоритетом. Российский сектор составляет порядка 50% акватории, канадский — около 30%, американский сектор гораздо меньше. Для России этот регион имеет стратегическое значении — там базируется Северный флот. У американцев нет необходимости размещать свой флот где-то на Аляске, у них есть и Атлантика, и Тихоокеанское побережье. США уступают другим арктическим странам. Сейчас они пытаются это преодолеть», - пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.



Летом прошлого года в США представили новую арктическую стратегию военного ведомства, в которой сообщалось, что «Пентагон хочет видеть Арктику безопасным и стабильным регионом, в котором охраняются национальные интересы США в сфере безопасности».

В документе американцы неоднократно критикуют действия Москвы в Арктике. Речь идет об усилении российского присутствия, а также о модернизации инфраструктуры в регионе. Россия строит там новые базы и аэродромы, а также планирует добывать больше нефти.





В последние годы Китай начинает играть более активную роль в вопросах Арктики. Пекин опубликовал документ под названием «Арктическая политика Китая», в котором изложены основные приоритеты страны в регионе. В 2013 году КНР стала одним из 13 государств-наблюдателей в Арктическом совете. Через четыре года Китай выдвинул инициативу «Полярный Шелковый путь», который стал частью его глобальной программы «Один пояс - один путь», а также создает возможности для сотрудничества с другими странами по совместному развитию судоходных маршрутов в Арктике.