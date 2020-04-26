Если Ким Чен Ын умер, то власть окажется в руках его сестры

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26 апреля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

С конца вчерашнего дня мировые СМИ только и говорят про кончину северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Сообщается, что у главы республики не выдержало сердце во время сложнейшей операции. По слухам, он был болен уже давно. Некоторые аналитики даже подозревали, что заболевания вождя нации были вызваны коронавирусной инфекцией, другие же утверждали про серьёзные проблемы с сердцем или почками , но всё это официально так и не подтвердилось. Сведения говорили, что лидер КНДР якобы впал в кому из-за осложнений, вызванных операцией на сердце, и вскоре скончался. Известно и то, что в КНДР уже нашли возможного преемника в лице сестры Кима – Ким Ё Чжон. Многие рычаги управления государства, по словам японских экспертов, содержатся как раз в её руках. Новым «генсеком» может стать женщина, впервые в истории Северной Кореи.

Слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына появились ещё 15 апреля, а этот день, как известно, является самым главным в КНДР. День Рождения Отца Нации Ким Ер Сена или День Солнца – это величайший из всех государственных праздников. 15 апреля Ким Чен Ын так и не появился на дне рождения своего деда, не вышел на публику и не выступил ни с какими речами. Уже тогда это вызвало сильное беспокойство среди членов правительства, чиновников и населения. Всё осложняется ещё и тем, что тоталитарное правительство Северной Кореи полно секретов и склонно скрывать любые сведения о своих лидерах. Докопаться до тайны вероятно так и не удастся в ближайшее время, если только не случится какая-нибудь утечка информации с предоставленными доказательствами. Пока что, можно сказать, что мы ничего не знаем о состоянии здоровья Ким Чен Ына и руководствуемся лишь слухами. Северокорейское правительство продолжает заявлять о том, что их бессменный лидер находится в добром здравии и собирается активно участвовать в государственной жизни.