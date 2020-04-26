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Вьетнамцы массово убивают кошек для лечения коронавируса

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NY Post

Вьетнамцы массово убивают кошек для лечения коронавируса
NY Post

Во Вьетнаме массово убивают кошек на фоне слухов, что они могут лечить коронавирус. Так, издание NY Post сообщило, что черных кошек варят и затем превращают в пасту, которую продают как как лекарство для борьбы с COVID-19. 

Эта ужасная и варварская практика распространена вокруг города Ханой, но страшная паста также продается в интернете и доступна всем желающим. Основательница благотворительного фонда Джулия де Кадене сказала, что от этой новости у нее кровь застыла в жилах: ”Люди во всем мире по понятным причинам боятся коронавируса, но это не оправдывает ужасную жестокость, которую вьетнамцы проявляют к этим бедным кошкам", – сказала она.

В России одним из первых о "полезности" кошек заговорил ветеринар Михаил Шеляков. В своём Facebook он написал, что "есть мнение, что кошатники имеют бОльшую невосприимчивость к человеческому коронавирусу, так как периодически могут контактировать с кошачьим штаммом. Он, хоть и имеет схожую антигенную структуру, но неспособен заразить человека, а вот повысить иммунитет ко всей группе коронавирусов - вполне!"

 
Вьетнам сразу ввел очень жесткие меры по борьбе с пандемией, поэтому пока в Европе вспышка в самом разгаре, во Вьетнаме за последнюю неделю не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, в результате чего в стране решили снять карантин.
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