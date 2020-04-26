Вьетнамцы массово убивают кошек для лечения коронавируса

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26 апреля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NY Post

NY Post

Во Вьетнаме массово убивают кошек на фоне слухов, что они могут лечить коронавирус. Так, издание NY Post сообщило, что черных кошек варят и затем превращают в пасту, которую продают как как лекарство для борьбы с COVID-19.

Эта ужасная и варварская практика распространена вокруг города Ханой, но страшная паста также продается в интернете и доступна всем желающим. Основательница благотворительного фонда Джулия де Кадене сказала, что от этой новости у нее кровь застыла в жилах: ”Люди во всем мире по понятным причинам боятся коронавируса, но это не оправдывает ужасную жестокость, которую вьетнамцы проявляют к этим бедным кошкам", – сказала она.

В России одним из первых о "полезности" кошек заговорил ветеринар Михаил Шеляков. В своём Facebook он написал, что "есть мнение, что кошатники имеют бОльшую невосприимчивость к человеческому коронавирусу, так как периодически могут контактировать с кошачьим штаммом. Он, хоть и имеет схожую антигенную структуру, но неспособен заразить человека, а вот повысить иммунитет ко всей группе коронавирусов - вполне!"

Вьетнам сразу ввел очень жесткие меры по борьбе с пандемией, поэтому пока в Европе вспышка в самом разгаре, во Вьетнаме за последнюю неделю не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, в результате чего в стране решили снять карантин.