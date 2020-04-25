Как страны ЕС собираются выходить из кризиса

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25 апреля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Лидеры государств и правительств стран ЕС на онлайн-саммите в четверг одобрили пакет срочных мер по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Бюджет Евросоюза - это около 1% совокупного валового национального дохода стран, состоящих в нем. Речь идет о перераспределении средств между странами, регионами и секторами экономики. Сколько суверенные государства-члены дадут для перераспределения, столько и получает в свое распоряжение Брюссель.

На онлайн-саммите утвержден к исполнению пакет срочных мер. Он включает в себя три страховочные программы на общую сумму 540 миллиардов евро:

- для государств — на расходы по борьбе непосредственно против эпидемии;

- для частных предприятий — в виде кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на восстановление;

- для поддержания занятости — через программу субсидирования зарплаты при неполном рабочем дне (SURE).

Исполнение программ должно начаться с 1 июня.

Франция, Италия и Испания лоббировали «обобществление госдолга» через эмиссию «евробондов», долговых обязательств, гарантированных Евросоюзом в целом. Германия, Нидерланды, Австрия выступили «против».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на то, что даже во Вторую мировую войну не было такого глубокого сокращения производства, какое ожидается в этом году. На фоне прогнозов о сокращении экономики еврозоны на 15% участники саммита начали обсуждение плана создания Европейского фонда восстановления на сумму от одного до полутора триллионов евро.

Противницей настроений членов Евросовета выступила Ангела Меркель, признав, тем не менее, что «в духе солидарности» Германии придется платить в бюджет ЕС «гораздо больше» в течение «ограниченного периода».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рюттев сообщил в Twitter:

«Влияние коронавируса на ЕС огромно, в том числе экономическое. На основе предложений Еврокомиссии мы будем конструктивно работать над совместной стратегией для этапа восстановления, привязанной к многолетнему бюджету»

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте был очень доволен «большим прогрессом» на саммите. На пресс-конференции он сказал, что усилия Италии были не напрасны.

Решение о создании такого фонда еще несколько недель назад было немыслимым, скорее всего этот инструмент сделает европейский ответ на кризис более эффективным.

Лидеры поручили Еврокомиссии определить потребности по регионам и секторам, быстро представить предложение о стимулирующих фондах, которые могут быть связаны с бюджетом ЕС на 2021–2027 гг.