Самолёт ВВС Бельгии замечен у российской границы

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25 апреля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии был замечен у западной российской границы. Представители Балтийского флота рассказали, что два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 ВВС Бельгии.

По данным МИнобороны РФ, лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолёт F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение. После того, как бельгийский военный самолёт изменил курс полёта от российской госграницы, истребители Су-27 продолжили выполнение своих плановых учебно-боевых задач.