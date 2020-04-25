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Самолёт ВВС Бельгии замечен у российской границы

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолёт ВВС Бельгии замечен у российской границы
pixabay.com

Самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии был замечен у западной российской границы.  Представители Балтийского флота рассказали, что два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 ВВС Бельгии.

По данным МИнобороны РФ, лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолёт F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение. После того, как бельгийский военный самолёт изменил курс полёта от российской госграницы, истребители Су-27 продолжили выполнение своих плановых учебно-боевых задач.

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