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В Австралии мужской хор исполнил песню «На поле танки грохотали»

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Австралии мужской хор исполнил песню «На поле танки грохотали»
rarc.com.au, хор Dustyesky

Мужской хор Dustyesky из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» по видеосвязи. Русский язык певцы не знают, тексты запоминают на слух. Они объяснили выбор репертуара.

Как пояснил один из основателей коллектива Эндрю Свэйн, они поют песни, полные боли и отчаяния, чтобы слушатели почувствовали любовь и радость.  "Спасибо, мужики!" - пишут в комментариях.

Ранее  музыканты и актёры записали совместную песню в поддержку врачей во время пандемии COVID-19. Артисты сделали кавер знаменитой советской песни "Люди в белых халатах".

НС

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