Помпео разрешил Израилю аннексировать часть территории Палестины

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24 апреля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Государственный секретарь США Майкл Помпео одобрил планы Израиля по присоединению к своему государству территорий Западного берега реки Иордан. Израильские партии единогласно согласились с таким решением.



Израильский суверенитет планируется установить над еврейскими поселениями, расположенными в Иудее, Самарии. Эти территории контролирует Палестинская национальная администрация. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддерживает желание народа и правительства присоединить территории, которые входили в состав страны. В Палестине оперативно отреагировали на попытку очередной аннексии, предупредит о возможности нового военного конфликта.



Нетаньяху уже пообещал, что в июле правительство приступит к рассмотрению вопроса присоединения территорий Палестины. Само руководство Израиля без американской поддержки вряд ли бы пошло на такой резкий шаг. По сути Помпео дал зелёный свет на реализацию давно задуманной инициативы. С учётом истории взаимоотношений соседних государств, можно уверенно сказать, что аннексия не произойдёт без кровопролития.



