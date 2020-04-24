Депрессия и яростная война. Коронавирусная ситуация в Бельгии

Аргументы Недели → В мире 13+

24 апреля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Уже конец апреля, но пандемия всё не желает утихать. Европейская Бельгия находится по-прежнему в нелёгком положении.

Заражено там уже почти 50 000 человек, и из них 970 подключены к искусственной вентиляции. 10 122 человека выздоровело, а 6679 умерло. Умершие – не только пожилые, но и инвалиды, люди с патологиями, побочными заболеваниями и слабым иммунитетом. Некоторые говорят, что такими темпами Бельгия и вовсе может остаться без стариков. Ситуация действительно тяжёлая. У многих наблюдается пессимистическое настроение и депрессия. Бельгийцы уже устали от всей этой пандемии и хотят лишь одного – скорейшего исчезновения вируса.

Однако медики из этой страны также сообщают и о снижающейся смертности. Потихоньку уменьшается и число госпитализированных. По сравнению с другими государствами, в Бельгии не так-то и много людей пребывает в критическом состоянии. Пик смертности, по словам аналитиков, был пройден 12 апреля. Но всё же противостояние с вирусом всё ещё не вышло из активной стадии. Медики и учёные работают ежечасно, даже не давая себе возможности отдыхать. Для них – это не просто работа по специальности, а настоящая яростная война, война на полное уничтожение противника. Такого Бельгия не знала даже во времена Мировых войн.