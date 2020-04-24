Саудовская Аравия отказывается от покупки российского оружия

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24 апреля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Разногласия на фоне нефтяных вопросов поставили под угрозу двустороннее военно-техническое сотрудничество Москвы и Эр-Рияда. Если ещё в начале года саудовский правящий дом выражал намерение купить российских ЗРК «Панцирь-С1М», то сейчас договорённость поставлена под сомнение.



Саудитам понадобилось сильное российское вооружение для отвращения потенциальных атак, которые были направлены несколько месяцев назад на её нефтяную промышленность



В октябре 2019 года Владимир Путин посещал Саудовскую Аравию. Во время встречи стороны договаривались о поставке комплексов С-400. Однако условия контракта пока не реализованы.



Руководство Саудовской Аравии хотело не только купить российские ЗРК, но и приобрести разрешение для производства подобного вооружения у себя в стране.



Катарское издание MEE опубликовало информацию о телефонном разговоре между главами государств на повышенных тонах. По мнению журналистов, наследный принц Мухамед в ультимативной форме потребовал от Путина снижения объёмов нефтедобычи.



На фоне избытка на международном рынке дешёвого сырья, лидер США Дональд Трамп пригрозил проучить руководство Саудовской Аравии за обвал цен. Для этого американский президент намерен ввести против страны санкции.



