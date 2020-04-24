Сводки с родины Гебрейезуса, руководителя ВОЗ. Коронавирусная ситуация в Эфиопии

Аргументы Недели → В мире 13+

24 апреля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

На родине доктора Гебрейезуса с COVID-19 относительно всё спокойно. Ведь сам директор ВОЗ едва ли допустил бы катастрофы в родной державе. Режим Чрезвычайной Ситуации там был введён ещё 8 апреля.

На данный момент заражённых людей там уже 117, 25 уже выздоровели, а трое скончались. Умирают в основном из-за осложнений, вызванных поражением внутренних органов, а также из-за слабого иммунитета. По данным Coronavirus-Monitor людей, подключённых к ИВЛ там пока не наблюдается, и болезнь проходит у многих в лёгкой форме.

На самом деле проблем в Эфиопии могло быть куда больше. Ведь на окраинах государства живёт множество разных племён, у которых здравоохранение, как правило, шаманическое. Шаманизм во многом спасает от различных заболеваний, но только не от коронавируса, обладающего сложными свойствами. К тому же в Эфиопии и без COVID-19 полно проблем, как с заболеваниями, так и с низким уровнем жизни. Жители этой страны нередко сталкиваются с различными лихорадками и вирусами, вроде той же Чикунгуньи. Возможно, ситуация в Эфиопии была бы куда более худшая, если бы её бывший министр не находился сейчас на посту директора ВОЗ.