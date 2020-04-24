Власти Индии спасают бизнес от поглощения Китаем

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24 апреля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Индия ужесточила порядок поступления прямых инвестиций из Китая. Правительство опасается, что китайские миллиардеры начнут скупать индийские фирмы, ослабленные сложившейся ситуацией, связанной с пандемией.

Дели постановил, что китайским бизнесменам можно вкладывать деньги в Индии только с разрешения ее властей. КНР является ее главным торговым партнером. По оценке Gateway House, реальный объем китайских инвестиций в Индии составляет около 6,2 млрд долларов. Ежегодный торговый оборот между странами - около 90 млрд долларов.

Как отмечает профессор МГИМО Сергей Лунев, Индия, в отличие от России, относится настороженно вообще ко всем иностранным инвесторам.

«Например, Южная Корея предлагала вложить 12 млрд долларов в добычу железной руды и строительство металлургических заводов. Индия отказалась. России в 90-х годах Запад навязывал концепцию, что иностранные инвестиции – это благо в любом случае. А в Индии подошли к этой проблеме очень грамотно. Они просчитывали в каждом случае, приносят иностранные инвестиции пользу или нет», - рассказал профессор.

В документе Министерства коммерции Индии аккуратно прописано, что организации или частные лица в странах, имеющих сухопутную границу с Индией, могут делать капиталовложения только по каналам правительства. Китай напрямую не упоминается. Но совершенно ясно, что другие соседствующие таким образом с Индией страны - Бангладеш, Пакистан, Непал, в отличие от КНР, не могут представлять государству угроз, связанных с вложением крупных инвестиций. В Пекине, в свою очередь, назвали эти меры дискриминационными и нарушающими регламенты ВТО.