В Швеции гуляют, ходят в кафе и спортзалы. Может, и нам так же?

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24 апреля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Швеция – одна из немногих стран, которые не стали вводить жестких ограничений из-за распространения коронавируса. Количество смертей растет в геометрической прогрессии – скончались уже более 2 тысяч человек. Однако главный эпидемиолог утверждает, что все делается правильно и уже в мае у шведов выработается коллективный иммунитет.

Андерс Тегнелль, который сейчас вызывает у народа даже больше доверия, чем правительство, уверен, что все делается правильно. Он считает, что коронавирусом переболеет половина населения, в основном люди перенесут инфекцию на ногах, а тех, кто в группе риска, медики смогут спасти. Однако не все так гладко. Посещение домов престарелых закрыли только в начале апреля, когда было уже поздно. В итоге именно там проживали около трети скончавшихся от коронавируса. Даже после этого эпидемиолог не сдался: «Стратегия не ошибочна для общего населения. Она лишь не подошла под наш способ защиты постояльцев домов престарелых».

В остальной Скандинавии слегка в шоке от поведения шведов. Для сравнения, в соседних Норвегии и Дании умерших несколько сотен. Пока Северная Европа не говорит о дальнейшем запрете на въезд для жителей Швеции, но эксперты этого не исключают. Известно, что многие шведы ездили на работу, например, в Осло, где зарплаты намного выше.