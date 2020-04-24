Лукашенко может ввести комендантский час и не будет спасать бизнес

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24 апреля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране примет жёсткие меры. При этом глава государств надеется, что экономика от этого не пострадает. Возможно введение комендантского часа, закрытие городов и населённых пунктов.



Власти страны будут действовать из своих соображений, а не рекомендаций ВОЗ. Лукашенко сообщил о наличии в Беларуси резервов для борьбы с пандемией. Президент приказал участвовать в решении проблемы всем чиновникам, а не только министерству здравоохранения.



При этом президент надеется, что эпидемия не помешает работать без сбоев.

Международные эксперты предупредили, что из-за пандемии коронавируса экономики абсолютно всех государств понесут потери. По прогнозам специалистов, Белоруссия потеряет до 6% от уровня ВВП. Лукашенко добавил, что государство не будет спасать бизнес. Это проблема самих бизнесменов.

В Белоруссии, как и в других государствах, сокращается сфера услуг. Всё это способствует всплеску безработицы.



Катастрофическое положение может наступить уже в мае. Качнётся кризис неплатежей. Пока что чиновники стараются поддержать лишь государственный сектор, однако он не играет в экономике страны значительной роли.



