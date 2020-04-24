Марин Ле Пен потребовала «нейтрализации сволочей»

Аргументы Недели → В мире 13+

24 апреля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В период карантина в окрестностях Парижа, Тулузы и Страсбурга продолжаются выступления молодежи. Полицейских забрасывают камнями, петардами и бенгальскими огнями, поджигают машины. Поводом для беспорядков послужило задержание 30-летнего мотоциклиста, устроившего ночные гонки с полицейскими и сломавшего после столкновения с патрульным автомобилем ногу.

Происшествие произошло в парижском пригороде Вильнев-ла-Гарен в субботу. Задержанным оказался мужчина, имевший за плечами 14 приговоров суда за насилие, вымогательство, хулиганство и хранение наркотиков.

На улицы молодежь неблагополучных районов вывел целый комплекс накопившихся проблем. Значительная часть экономики предместий подпольная. Этим людям государство в период пандемии оказывать материальную поддержку не будет. Воровство, которым промышляли некоторые жители предместий, стало практически невозможным: на улицах много полиции, в квартирах постоянно находятся люди. В условиях карантина, из-за закрытых границ, упали доходы наркоторговцев. Теперь, помимо роста цен до 10% на овощи и фрукты, отмечается подорожание до 40% наркотиков. Некоторым жителям неблагополучных районов это едва ли могло понравиться.

Уличные конфликты во Франции спроецировались на политическую плоскость. На события в пригородах отреагировала глава «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она потребовала «нейтрализации сволочей» и обвинила власти в том, что они потворствуют рецидивистам, освобождая их из тюрем из-за эпидемии коронавируса.