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«Вполне неплохо справляются». О ситуации с коронавирусом в Новой Зеландии

, 19:13 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Вполне неплохо справляются». О ситуации с коронавирусом в Новой Зеландии
фото: соцсети

Обстановку с распространением Covid-19 в Новой Зеландии можно назвать вполне благоприятной. На данный момент заражённых 1451 человек, а выздоровело уже 1065. Скончались пока только 16 человек, и будем надеяться, что эта цифра не вырастет.

Медики работают на ура, и об их эффективной работе ходят настоящие легенды. Деньги заплачены всем жителям с сохранением зарплат. Никаких строжайших запретов и «заколачиваний» людей в домах. Доверие к правительству у местного населения -  на самом высшем уровне. Больше всего аплодируют властям представители маори и других полинезийских народностей.  

Режим Чрезвычайного Положения по-прежнему сохраняется, и по словам членов правительства, будет продлён ещё на неделю. Закрыты школы, детские сады и многие другие учреждения. Общественный транспорт так же почти не работает. Но многие уже заговаривают о скором ослаблении режима ЧС. Ведь смертность от коронавируса совсем маленькая, а заболевания проходят в основном в лёгкой форме. В опасности находятся разве что только очень пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Да и пожилые тоже нередко выздоравливают, благодаря отличной работе медиков и прекрасной экологии. Пожалуй, экология Новой Зеландии – это ещё одна причина низкой смертности и быстрого выздоровления. 

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