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Спортивный журналист сходил в магазин в Испании - выписали штраф на 50 тысяч рублей

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Спортивный журналист сходил в магазин в Испании - выписали штраф на 50 тысяч рублей

Спортивный журналист Александр Вишневский рассказал, как переживает карантин в Испании. В Валенсии у Александра квартира, до эпидемии он активно занимался бегом, был в отличной форме. На улицу выходит только, чтобы дойти до магазина. В Европе весьма суровые меры карантина, за нарушение которых предусмотрен штраф.

Несколько дней назад Александра оштрафовали за то, что он сходил в магазин, расположенный далеко от дома. По пути Вишневский решил немного пробежаться. Осмотревшись, что вокруг нет патрулей, он начал бегать вокруг магазина, однако полицейский догнал и выписал штраф. Сумма составила более 600 евро, на российские деньги это порядка 50 тысяч рублей. Полицейские сами признают, что законы неадекватные, но их нужно исполнять. Количество зараженных коронавирусом в стране довольно большое, поэтому власти пока не смягчают режим карантина.

За весь период эпидемии – рассказывает Александр, - я ни с кем не сближался, делаю всё, чтобы появляться на улице как можно реже.

Судебное заседание будет заочным. Выиграть суд не получится. В случае повторного нарушения самоизоляции сумма штрафа удваивается.
По закону в магазине можно покупать только продукты и вещи первой необходимости. Если полиция проверит сумки и увидит другой товар, то за это также можно получить штраф. Вишневский старается проявлять сознательность и не нарушать законы.

ПВ

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