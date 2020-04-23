Пандемия в Швеции: как справиться с COVID-19 без карантина и ЧП

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23 апреля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В единственной стране ЕС, не объявившей жестких карантинных мер, несмотря на эпидемию, работают даже школы и детские сады. Ситуацию с распространением коронавируса в Швеции воспринимают достаточно спокойно.

Швеция в период пандемии выбрала путь, отличающийся от других стран Европы. Правительство решило ограничиться методом рекомендаций и рассчитывает на личную ответственность граждан. У шведов, в свою очередь, традиционно высокий уровень доверия к правительству, и, согласно данным СМИ, решение правительства и системы здравоохранения страны - не рассаживать людей по домам и не выпускать на улицы толпы полицейских - поддерживают до 80% жителей.

На сегодняшний момент смертность от COVID-19 в Швеции выше, чем в других Скандинавских странах, но, в тоже время значительно ниже, чем в Италии, Франции или Бельгии, граждане которых живут в режиме строгого карантина. По информации «Нью-Йорк Таймс», изучившей данные по избыточной смертности в каждой стране, Швеция обладает самой точной статистикой. Во многих других странах наблюдается огромное количество неучтенных в статистике COVID-19 смертей.

Впрочем, выбранная шведами модель, может не подходить другим. К примеру, Дональд Трамп уверен, что путь Швеции привел бы к 2 миллионам смертей в США.

«Швеция отличается от нас. Они пошли по другому пути. Начнем с того, что они очень дисциплинированная страна», - заявил президент США.

Пока понятно только одно. В Швеции работает уникальная модель, но каждой стране стоит учитывать собственную специфику.