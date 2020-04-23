Ирландский лоукостер назвал социальную дистанцию идиотской

Социальная дистанция, к которой призывают в связи с коронавирусом, названа идиотской. Глава крупнейшего бюджетного авиаперевозчика заявил, что его компания отказывается от полетов с «идиотскими» правилами социального дистанцирования.
Со скандальным заявлением выступил руководитель ирландской Ryanair Майкл О’Лири. Он пояснил, что модель его бизнеса не предполагает полеты с пустыми креслами. Компания обанкротится, если часть мест будет пустовать.
«Самолеты Ryanair не вернутся в небо, если авиакомпания будет вынуждена оставить среднее место пустым, чтобы соблюдать “идиотские " правила социального дистанцирования в полете, заявил главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.
Лоукостер выставил ирландскому правительству ультиматум. Авиакомпания потребовала компенсировать потери. Правило социальной дистанции культивируется по всему миру. Это связано с коронавирусом.