Ирландский лоукостер назвал социальную дистанцию идиотской

Аргументы Недели → В мире 13+

23 апреля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Социальная дистанция, к которой призывают в связи с коронавирусом, названа идиотской. Глава крупнейшего бюджетного авиаперевозчика заявил, что его компания отказывается от полетов с «идиотскими» правилами социального дистанцирования.

Со скандальным заявлением выступил руководитель ирландской Ryanair Майкл О’Лири. Он пояснил, что модель его бизнеса не предполагает полеты с пустыми креслами. Компания обанкротится, если часть мест будет пустовать.

«Самолеты Ryanair не вернутся в небо, если авиакомпания будет вынуждена оставить среднее место пустым, чтобы соблюдать “идиотские " правила социального дистанцирования в полете, заявил главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.

Лоукостер выставил ирландскому правительству ультиматум. Авиакомпания потребовала компенсировать потери. Правило социальной дистанции культивируется по всему миру. Это связано с коронавирусом.