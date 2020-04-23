Турецкий самолет нарисовал звезду и полумесяц над Турцией

Аргументы Недели → В мире 13+

23 апреля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот карты маршрута борта THY-1920

Своеобразный турецкие символы нарисовал самолет национального турецкого авиаперевозчика. Маршрут отобразился на ресурсах, отслеживающих авиационные полеты по всему миру.

По сути это был турецкий герб. Полумесяц и звезда были начертаны в небе над Турцией. Самолет вылетел из Анталии. Заложив нужные виражи борт вернулся обратно.

Для этой акции в небо был поднят специальный борт с номер THY-1920, в котором процитирован год основания турецкого парламента. Это произошло в 1920 году.

Таким образом национальный авиаперевозчик Турции решил отметить юбилей национального даты. 23 апреля Турция отмечает день национального суверенитета.