Турецкий самолет нарисовал звезду и полумесяц над Турцией

Своеобразный турецкие символы нарисовал самолет национального турецкого авиаперевозчика. Маршрут отобразился на ресурсах, отслеживающих авиационные полеты по всему миру.
По сути это был турецкий герб. Полумесяц и звезда были начертаны в небе над Турцией. Самолет вылетел из Анталии. Заложив нужные виражи борт вернулся обратно.
Для этой акции в небо был поднят специальный борт с номер THY-1920, в котором процитирован год основания турецкого парламента. Это произошло в 1920 году.
Таким образом национальный авиаперевозчик Турции решил отметить юбилей национального даты. 23 апреля Турция отмечает день национального суверенитета.