Итальянский отель подаёт в суд на Китай из-за ущерба от пандемии

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22 апреля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РИА Новости

Pixabay

Отель на итальянском курорте Кортина-Д"Ампеццо подал в суд на министерство здравоохранения Китая из-за ущерба, понесенного им из-за эпидемии коронавируса. По мнению руководства итальянской гостиницы, китайские власти не сразу проинформировали мировую общественность об угрозе.

Обвинения заключаются в "несвоевременном информировании Всемирной организации здравоохранения о распространении коронавируса и смертности от нее в период с ноября по декабрь 2019 года". Кроме того, согласно иску, который рассматривает суд итальянского города Беллуно, Китай не предпринял необходимые проверки при вылете из своих аэропортов, что привело к огромному ущербу для итальянского туризма.

Также в своём заявлении представители отеля отмечают, что из-за пандемии был отменён финал Кубка мира по горным лыжам, что "привело к катастрофическим последствиям, в том числе увольнению сотрудников и расторжению контрактов на поставки. Гостиница просит суд Беллуно признать "серьезные упущения" китайского министерства, которые "не позволили итальянскому государству оперативно принять меры, которые должны быть приняты в области общественного здравоохранения, что, несомненно, минимизировало бы негативные последствия" от эпидемии COVID-19.

В Италии уже два дня отмечают рекордный рост количества людей, выздоровевших от коронавируса – 2943. Скончались за день 437 человек. Всего в стране насчитывается 187 337 случаев заражения коронавирусом.