На Украине паспорт сделали цифровым, но сказали ходить с бумажным

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22 апреля 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Официальный Киев презентовал цифровой паспорт. Он заменяет полноценный документ. Но выяснилось, что полицейским все равно нужно показывать бумажный.

Проект реализован на базе приложения Дiя, которые было презентовано еще 6 февраля. Тогда в программе был реализован только раздел «водительское удостоверение». После презентации проект быстро набрал популярность. Его скачали уже 2 361 000 украинцев.

В новой версии приложения представлены ID-карты и загранпаспорта. Цифровой паспорт может быть использован для покупки билетов, пользования почтой, совершения банковских операций, подтверждения личности в полиции, получения медуслуг и т. д.

Все было радужно ровно до вопроса по поводу прописки. Журналисты задали вопрос о том, будет ли интегрирована функция прописки в новый паспорт. И тут выяснилось, что этот вопрос вызвал трудности. Поэтому бумажные документы полицейским показывать на Украине по-прежнему нужно.